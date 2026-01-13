Produse expirate și insecte descoperite în mall-uri: sute de firme, sancționate de ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat marți o acțiune de control unitară la nivel național, fiind vizați operatorii economici care își desfășoară activitatea în incinta marilor centre comerciale.

Potrivit ANPC, au fost verificați peste 350 de operatori economici, fiind dispuse sancțiuni în valoare totală de peste 790.000 de lei.

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 235 de amenzi contravenționale și 25 de avertismente. Au fost retrase definitiv de la comercializare produse în valoare de peste 68.000 de lei, iar alte produse, estimate la peste 40.000 de lei, au fost scoase temporar de la vânzare. De asemenea, au fost confiscate 569 de bijuterii identificate ca fiind neconforme.

Pentru șapte operatori economici, a fost dispusă suspendarea prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor constatate.

Comisarii ANPC au găsit insecte în spațiile de alimentație publică și produse alimentare expirate și au constatat că, în unele unități, se folosea ulei alimentar cu grad avansat de degradare. Au mai fost descoperite produse expuse în vitrine murdare, alimente alterate și pardoseli pline de resturi alimentare și lichide.

De asemenea, au fost constatate nereguli în depozitarea produselor perisabile, precum carnea și ouăle. Au fost găsite echipamente și ustensile uzate sau murdare, cu depuneri de gheață, rugină și impurități, precum și frigidere neigienizate, cu garnituri deteriorate. În unele cazuri, lipserau chiar documentele de autorizare.

Acțiunile de control sunt în desfășurare și vor continua și în perioada următoare.

