ANRE, după explozia din Capitală: Sigiliul pus joi era rupt

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.

Echipele de control se află pe teren, a transmis ANRE.

ANRE spune că, din infromațiile pe care le are până acum, joi, în urma unei sesizari, operatorul de distribuție a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

Vineri, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

„⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, arată ANRE pe pagina de Facebook.

În urma exploziei, trei persoane au murit, iar altele sunt internate în spital.

(sursa: Mediafax)