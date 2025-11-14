ANSVSA avertizează asupra riscului crescut al gripei aviare şi solicită aplicarea strictă a măsurilor de biosecuritate

Instituţia precizează, într-un comunicat, că, în prezent, nu există focare active de gripă aviară pe teritoriul României.



ANSVSA menţine un nivel ridicat de supraveghere şi a transmis tuturor Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene măsuri suplimentare de biosecuritate, în special în zonele expuse migraţiei păsărilor sălbatice.



"Gripa aviară este un risc real, iar prevenirea rămâne cel mai important instrument pe care îl avem. Îi îndemn pe toţi crescătorii să trateze cu maximă seriozitate regulile de biosecuritate. Protejarea păsărilor începe cu măsuri simple, dar aplicate consecvent, iar fiecare zi în care prevenim un focar înseamnă protecţie pentru ferme, pentru gospodării şi pentru economia României", a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, în comunicat.



În ultimele 30 de zile, la nivel european au fost confirmate focare de gripă aviară H5N1 în numeroase state membre, astfel: Germania - 98 focare, Franţa - 28 focare, Italia - 15 focare, Polonia - 13 focare, Ţările de Jos - 12 focare, Republica Cehă - 8 focare, Danemarca şi Spania - câte 5 focare, ; Suedia, Bulgaria şi Irlanda - câte 4 focare, Belgia - 3 focare, Irlanda de Nord, Portugalia, Slovacia şi Ungaria - câte 2 focare, Lituania şi Macedonia de Nord - câte un focar.



Acestor focare li se adaugă numeroase cazuri la păsări sălbatice, ceea ce indică o presiune epidemiologică intensă asupra continentului. În acest moment, situaţia în Europa arată astfel: Germania (906 cazuri), Franţa (160 de cazuri), Ţările de Jos (78 de cazuri), Spania (40 de cazuri), Danemarca (25 de cazuri), Belgia (22 de cazuri), Luxemburg (17 cazuri), Italia (16 cazuri), Austria (15 cazuri), Norvegia (10 cazuri), Suedia (8 cazuri), Letonia (7 cazuri), Lituania (6 cazuri), Polonia (5 cazuri), Finlanda (4 cazuri), Slovenia (3 cazuri), Elveţia (2 cazuri), Islanda (2 cazuri), Irlanda (2 cazuri), Ungaria (2 cazuri), Republica Cehă (2 cazuri), Portugalia (un caz), Romania (un caz), Slovacia (un caz).



Pentru a limita riscurile, ANSVSA recomandă crescătorilor ca păsările domestice să fie crescute în spaţii protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea şi adăparea lor trebuie făcute doar în locuri acoperite unde păsările sălbatice nu pot avea acces. Totodată, este indicată separarea raţelor şi gâştelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne.



Alte recomandări vizează evitarea adăpării cu apă preluată din surse de suprafaţă precum lacuri, bălţi sau canale frecventate de păsări sălbatice, limitarea accesului persoanelor şi al altor animale în spaţiile unde sunt ţinute păsările şi dezinfectarea atentă a încălţămintei şi a echipamentelor înainte de a intra în spaţiile de creştere.



Crescătorii trebuie să fie informaţi cu privire la simptomele bolii şi să anunţe imediat medicul veterinar în cazul oricărei mortalităţi neobişnuite, subliniază sursa citată.



"Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricţii comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfectare şi control", se arată în comunicat.



La rândul său, ANSVSA susţine că a adoptat măsuri active şi preventive precum creşterea nivelului de supraveghere în zonele cu densitate mare de păsări sălbatice şi transmiterea către DSVSA-uri a unor măsuri suplimentare de biosecuritate, intensificarea controalelor în exploataţii, în trafic şi în punctele de vânzare a păsărilor, monitorizarea păsărilor sălbatice prin prelevare de probe şi testare în zone prioritare, intervenţie rapidă la orice suspiciune (delimitarea zonelor afectate, sacrificare sanitară dacă este necesar, dezinfectare şi aplicarea restricţiilor de mişcare), informarea permanentă a crescătorilor şi colaborarea strânsă cu medicii veterinari de liberă practică.



Mai mult, Autoritatea precizează că şi populaţia are un rol important pentru a sprijini eforturile sanitare - veterinare. Astfel, pentru cetăţeni, ANSVSA precizează că este indicat ca păsările sălbatice găsite moarte sau cu simptome să nu fie atinse şi să fie anunţate autorităţile şi nu este recomandat ca persoanele să intre în curţile în care există păsări de curte fără permisiune sau fără a respecta măsurile de igienă. De asemenea, transportul păsărilor trebuie făcut doar cu documente legale şi cu respectarea normelor veterinare iar păsările şi produsele din carne de pasăre trebuie consumate numai dacă sunt procurate din unităţi autorizate.

