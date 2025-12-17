Premieră în România. Unde se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea

Achiziția reprezintă o premieră națională în sistemul public de sănătate. Echipamentul a fost achiziționat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Galați și Ministerul Sănătății și este utilizat în cadrul Secției de Dermato-Venerologie. În prezent, aparatul se află în etapa de testare și calibrare și va deveni disponibil pacienților în perioada următoare.

„Spitalul de Boli Infecțioase Galați a fost dotat cu un laser antiacneic ultramodern, produs în 2025 și aprobat FDA – singurul de acest fel din sistemul public din România. (...) Laserul acționează direct asupra glandelor sebacee, reducând inflamația, bacteriile și secreția glandelor sebacee – o soluție esențială pentru pacienții cu acnee severă sau contraindicații la terapii sistemice. Pentru mulți tineri, oferă o șansă reală la o viață fără durere, jenă sau stigmatizare”, a explicat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Procedura se realizează prin internarea pacientului care trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Tratamentul începe cu un consult în ambulatoriu și cu realizarea unui plan personalizat. Urmează trei ședințe la intervale de 30 de zile, cu rezultate vizibile în 6–12 luni și monitorizare la 30 și 90 de zile.

Terapia este indicată formelor moderate–severe de acnee, mai ales atunci când tratamentele clasice nu funcționează.

(sursa: Mediafax)