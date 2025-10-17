45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc

Oficialii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR) sunt mobilizați în zona Rahova, în contextul exploziei produse, ca să asigure sprijin dedicat celor afectați și să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare și despăgubire a daunelor.

Reprezentanți ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autoritățile pentru gestionarea situației.

Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare, la nivelul UNSAR, care deține peste 90% din piața de asigurări.

Companiile nu au în prezent un număr total de apartamente din imobilul în care a avut loc explozia. Mai mult, din informațiile Mediafax, se fac verificări și în cazul unor unități din blocurile învecinate, care ar fi fost afectate de explozie.

„Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranța oamenilor și, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucție” au transmis oficialii UNSAR.

Trei persoane au murit în urma exploziei de vineri dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a informat că la ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București. Primele echipaje de intervenție au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de șapte minute, urmate, în dinamică, de alte forțe de intervenție, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB. De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub dărâmături.

Potrivit asigurătorilor, explozia este un risc de bază acoperit de polițele de asigurare facultativă a locuinței. Doar 30% dintre locuințele din Regiunea București–Ilfov sunt protejate printr-o poliță facultativă (aici se și plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Procentul celor care au locuința asigurată facultativ este și mai mic la nivel național: concret, doar 17% (1,7 milioane) dintre locuințele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuință de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuințe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creștere cu 9% față de 2023.

În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PAD, arată UNSAR.

Polițele facultative oferă un nivel de protecție extins, la valoarea reală a clădirii și/sau a bunurilor deținute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar și alte tipuri de riscuri, precum: incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundații produse de avarii ale instalațiilor de apă-canal, climatizare, termoficare, defecțiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice/electrocasnice etc.

De asemenea, o asigurare facultativă poate fi personalizată prin adăugarea de clauze dedicate, în funcție de specificul fiecărei locuințe și de nevoile individuale ale clienților. De exemplu, se pot acoperi inclusiv prejudiciile produse vecinilor, avariile panourilor fotovoltaice sau chiar se pot oferi soluții în cazul unor urgențe – prin intervenția unor specialiști atunci când situația o impune (avarii ale instalațiilor de apă/gaze/încălzire, pene de curent, avarii ale acoperișului, sistemelor/elementelor de acces în locuință etc.).

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări, care plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.

(sursa: Mediafax)