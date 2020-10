Arafat: Dacă toate unitățile ATI vor fi sub presiune, nu vom mai putea să mutăm bolnavii și atunci întrăm în altă fază

Lucian Alecu IMG_7209 Raed Arafat IMG_7209 Raed Arafat

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, atrage atenția că situația la nivelul Terapiei Intensive pentru bolnavii Covid-19 este critică. Saloanele de ATI sunt pline și au fost mutați bolnavi „la Mureș, la Arad, la Botoșani chiar”.

"Trendul este unul ascendent. Este clar că vom fi puși la grea încercare. Nu există absolut nici o îndoială că comparativ cu momentul în care eram în stare de urgență, noi suntem într-o situație mult mai serioasă decât atunci. Clar este că acest tren ascendent trebuie stopat, adus la un anumit platou și început reducere numărului cazurilor, iar acest lucru poate fi făcut doar luând anumite măsuri țintite în anumite zone, în anumite localități. Astăzi am avut deja discuții cu prefecții si DSP-urile pentru a analiza toate localitățile care sunt pe o parte peste 1,5 /1000 de locuitori, și pe de altă parte peste 3 la mie, acesta rămân a fi candidate la carantinare. Vom lua aceste măsuri pe plan local, zonal cu rugămintea către populație de a respecta măsurile minimale: mască, distanțare, curățarea mâinilor. (…) A fost un complex de factori care a dus la această situație, și nu doar în ultima lună. Suntem singurii care în timpul pandemiei am avut de rezolvat situații de natură legislativă, care ne-au împiedicat să acționăm", a declarat Raed Arafat, la Realitatea Plus.

Arafat a avertizat că s-ar putea ca în scurt timp să fie folosite paturi ATI care nu sunt destinate Covid-ului. "Deja am ajuns la faza în care terapile intensive s-au umplut în unele zone și a trebuit să mutăm pacienți în alte părți , deci am mutat din București, cu elicopterele, la Mureș, la Arad, la Botoșani chiar. Până acum, încă mai putem să mutăm, dar dacă toate unitățile vor fi sub presiune, nu vom mai putea să mutăm bolnavii și atunci întrăm în altă fază, cea în care să începem să folosim paturi din cele care nu sunt destinate Covid-ului", a avertizat Arafat.