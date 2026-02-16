Radu Mihaiu, către Bogdan Ivan: Nu e o rușine să cereți ajutor

În cadrul dezbaterii, acesta a expus criza apei potabile din Argeș, precizând că „37.157 de oameni nu au apă potabilă în județul Argeș de peste 3 luni”.

„Pe 11 noiembrie, Primăria Curtea de Argeș, a anunțat, citez: «Apa va fi oprită pentru o perioadă de maxim 24 de ore, în vederea curățării filtrelor din Stația de tratare Cerbureni. Filtrele trebuie curățate pentru că apa furnizată de Hidroelectrica nu este, în aceste zile, la parametri normali. Perioada de maxim 24 de ore s-a transformat în peste 3 luni și apă potabilă tot nu există! Colac peste pupăză, săptămâna trecută, am aflat că s-a descoperit o bacterie periculoasă extrem de rezistentă în rețeaua de distribuție a apei”, a declarat Radu Mihaiu în timpul dezbaterii „Ora Guvernului”.

Acesta a precizat în cadrul discursului său și detalii referitoare la informarea DSP Argeș din 09 februarie 2026, care au „au evidențiat prezența bacteriei Clostridium perfringens” în apa recoltată de la Școala gimnazială Mircea cel Bătrân, Colegiul Național Vlaicu Vodă, Platou Piața Centrală, din municipiul Curtea de Argeș.

„37.157 de oameni au acum conductele infectate cu această bacterie și dezinfectarea conductelor este extrem de anevoioasă. La 3 luni de la declanșarea crizei, nu avem niciun orizont de timp în care această problemă va fi rezolvată”, a declarat Radu Mihaiu, vicepreșeintele USR.

Radu Mihaiu a mai precizat că „pe 27 martie 2025, compania de apă, în subordinea PSD, a emis un aviz CONDIȚIONAT către Hidroelectrica, prin care cerea ca turbiditatea apei să fie sub 20 NTU. Acum 3 zile, primăria Curtea de Argeș trimite o adresă către guvern și spune că acest aviz nu a fost respectat și că turbiditatea a ajuns până la 350 de NTU”, atrăgând atenția că valoarea este de 20 de ori mai mare decât cea din aviz.

Vicepreședintele USR a mai precizat că problema este semnalată de mai bine de 10 ani și acuză că, în tot acest timp, PSD a fost la conducerea locală, iar la guvernarea națională, timp de 8 ani.

„Însă, domnule ministru, 37.157 de oameni au ales să fie conduși de colegi de-ai dumneavoastră de partid. Consiliul Județean e de la PSD, președintele Consiliului Județean e de la PSD, primăria e la PSD, în Consiliul Local e o majoritate cu PSD. Prefectul e de la PSD. Hidroelectrica, compania responsabilă cu intervenția, e de la PSD. Chiar și dumneavoastră, domnule ministru, tot de la PSD sunteți”, a declarat Radu Mihaiu.

Acesta a conchis cu îndemn adresat ministrului Energiei, Bogdan Ivan.

„Nu e o rușine, domnule ministru, să cereți ajutor. Nu puteți fi specialist și în digitalizare, și în antreprenoriat și turism, și în economie, și în energie. Nu e o rușine să întrebați pe alții cum se rezolvă o criză. Întrebați-vă colegii de guvern. Întrebați prefectul de la Prahova. Și acționați. Faceți ceva pentru oameni.Puneți-vă cizmele și mergeți la Vidraru, la Curtea de Argeș, Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești. Nu vă mai ascundeți de responsabilitate, domnule ministru!”, a conchis vicepreședintele USR, Radu Mihaiu.

(sursa: Mediafax)