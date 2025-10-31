x close
Atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni ale Rusiei

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   11:15
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri la o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, notează The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Oryol, Andrei Klicikov, a anunțat că o termocentrală a fost avariată în urma unui atac cu drone. Potrivit acestuia, resturile dronelor interceptate ar fi provocat pagube, însă fără incendii sau victime.

Termocentrala Oryol, cu o capacitate de 330 megawați, este deținută de compania RIR Energo, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Explozii au fost raportate și în regiunile Vladimir și Iaroslavl. În Iaroslavl, atacurile ar fi vizat zona rafinăriei de petrol Novo-Iaroslavsky, unde apărarea antiaeriană ar fi fost activată.

Atacurile vin la o zi după ce forțele ruse au lansat o serie masivă de lovituri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Printre țintele vizate s-a numărat Termocentrala Sloviansk din regiunea Donețk, unde doi oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: atacuri ucrainene infrastructura energetica Rusia
