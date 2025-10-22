Atenționare de călătorie pentru Singapore: Înăsprirea legislației în privința țigărilor electronice

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Singapore asupra faptului că autoritățile au înăsprit legislația care reglementează țigaretele electronice, prin incriminarea anumitor fapte, după cum urmează:

-În cazul țigaretelor electronice care conțin etomidat (cunoscute și sub denumirea de kpods) și care intră sub incidența juridică a Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor (”Misuse of Drugs Act”):

a. posesia, consumul și refuzul testării sunt pedepsite cu închisoare între 1 și 10 ani și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare între 3 și 10 ani și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD

b. traficul, importul, exportul, producția neautorizată de droguri din clasa C (din care face parte și etomidatul) sunt pedepsite cu închisoare între 4 și 20 de ani și între 4 și 15 lovituri corporale.

-În cazul țigaretelor electronice care nu conțin etomidat și care intră sub incidența Legii Privind Tutunul – Controlul Publicității și Vânzării (”Tobacco – Control of Advertisements and Sale – Act”):

a. deținerea, achiziția și consumul se pedepsește cu amendă contravențională în cuantum de până la 2000 SGD.

b. importul, distribuirea, vânzarea sau oferta spre vânzare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de până la 6 luni și amendă penală în cuantum de până la 10.000 SGD, iar, în cazul recidivei, aceste fapte sunt pedepsite cu închisoare de până la 12 luni și amendă penală în cuantum de până la 20.000 SGD.

MAE reamintește că, importul, distribuția sau posesia fără drept a unor droguri controlate, în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Singapore, pot atrage aplicarea pedepsei capitale.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență pe teritoriul Republicii Singapore, pot apela numărul de urgență al Ambasadei României la Singapore: + 65 906 689 71.

Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al misiunii diplomatice: + 65 673 550 25, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

(sursa: Mediafax)