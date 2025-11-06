Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul

Noi reguli de circulație în Bulgaria: amenzile se achită imediat

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care călătoresc în Republica Bulgaria că autoritățile de la Sofia au modificat recent legea privind circulația rutieră. Conform noilor reglementări, toți conducătorii auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei – inclusiv românii – sunt obligați să achite amenzile primite în trafic pe loc.

Plata doar cu cardul, direct la polițiști

Amenzile se vor plăti exclusiv cu card bancar, direct la echipajul de poliție, autospecialele fiind dotate cu terminale POS. În cazul în care acest lucru nu este posibil, șoferul amendat va fi condus la cel mai apropiat automat de plată. Plata în numerar nu este permisă în nicio situație.

Refuzul plății poate duce la reținerea plăcuțelor de înmatriculare

Cei care refuză să achite amenda riscă măsuri severe: poliția bulgară poate reține certificatul de înmatriculare și plăcuțele mașinii, în baza unui ordin valabil maximum trei luni. Documentele pot fi recuperate mai devreme doar după achitarea amenzii.

Asistență consulară pentru români

Românii care se confruntă cu probleme pe teritoriul Bulgariei pot cere sprijin la Ambasada României din Sofia, la numerele de telefon +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510. Pentru situații de urgență, este disponibil și numărul de urgență +359 879 440 758.

MAE recomandă consultarea site-urilor oficiale sofia.mae.ro și mae.ro pentru informații actualizate înainte de a pleca la drum.