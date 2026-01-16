Au revenit ninsorile în București, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, vineri dimineațăă, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza accidentelor sau a condițiilor meteorologice.

În județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava se înregistrează ceață, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții care pot favoriza formarea ghețușului sau a chiciurii.

De asemenea, în municipiul București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă. În aceste zone se acționează cu utilaje pentru menținerea fluenței traficului.

Pe principalele artere rutiere – autostrăzile A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu – traficul se desfășoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza, să asigure o bună vizibilitate prin curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață, să mărească distanța de siguranță și să evite depășirile riscante sau opririle pe benzile de circulație ori pe banda de urgență.

Pietonii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe partea carosabilă pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă și să se asigure că intenția de traversare este observată de conducătorii auto.

(sursa: Mediafax)