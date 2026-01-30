Aur pe tarabe! Roșiile românești vor costa cât cireșele, în martie 2026: 100 de lei/kg

Producătorii avertizează că prețurile pentru tomate timpurii ar putea ajunge chiar și la 100 de lei pe kilogram, pe fondul costurilor uriașe generate de iarna grea.

Potrivit fermierilor, încălzirea solariilor a devenit mult mai scumpă comparativ cu anii trecuți, iar cheltuielile suplimentare se vor reflecta inevitabil în prețul final. „La producător, prima roșie ar putea fi între 50 și 60 de lei pe kilogram. La tarabă, prețul poate ajunge la 70, 80 sau chiar 100 de lei pe kilogram”, a declarat Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli, potrivit Observatornews.ro.

Costuri explozive pentru energie și combustibil

Fermierii spun că unul dintre cele mai mari obstacole din acest sezon a fost creșterea abruptă a prețului energiei electrice. Kilowatt-oră s-a scumpit de aproape patru ori, de la 40 de bani la aproximativ 1,60 lei. În același timp, lemnele și combustibilul necesare încălzirii solariilor s-au dublat sau chiar triplat.

„Ne-am confruntat cu o iarnă foarte grea, cu temperaturi scăzute. Consumul a fost cu cel puțin 35–40% mai mare față de anul trecut, iar asta se va vedea în preț”, a explicat Ion Păunel.

Producătorii avertizează că, din cauza frigului persistent, au fost nevoiți să încălzească solariile inclusiv pe timpul zilei. „Dacă nu este soare, trebuie să punem focul. Planta are de suferit și mulți dintre noi vom avea probleme cu producția”, spune un alt fermier, Idita Simion.

Consumatorii, tot mai reticenți

Prețurile anunțate îi nemulțumesc deja pe cumpărători, mai ales în contextul în care, în alte state europene, kilogramul de roșii se vinde cu echivalentul a cel mult 30 de lei. Situația ridică semne de întrebare cu privire la competitivitatea produselor autohtone la început de sezon.

În ultimii ani, statul român a investit aproape 2 miliarde de lei în programe de sprijin pentru producția de roșii în sere și solarii, însă producătorii spun că fără stabilitate la prețurile energiei, aceste ajutoare sunt insuficiente.

Pentru moment, roșiile românești timpurii par să se anunțe mai degrabă o delicatesă pentru buzunare solide decât un produs accesibil pentru toate mesele de primăvară.