Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Aurescu, la dezbaterea despre securitatea la Marea Neagră și de pe Flancul Estic al NATO Aurescu, la dezbaterea despre securitatea la Marea Neagră și de pe Flancul Estic al NATO

Aurescu, la dezbaterea despre securitatea la Marea Neagră și de pe Flancul Estic al NATO

Sursa foto: Hepta

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a participat la evenimentul dedicat provocărilor multidimensionale de securitate la Marea Neagră și de pe Flancul Estic „The Battle for the Black Sea: Mapping the Center of Gravity for the Eastern Flank of NATO”, marja Conferinței de Securitate de la Munchen.