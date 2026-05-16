Plimbări în weekend cu autobuzul etajat: Care sunt cele 15 atracții de pe traseul Bucharest City Tour

Traseul include 15 stații și conectează unele dintre cele mai importante repere culturale și arhitecturale ale orașului, oferind o alternativă de explorare atât pentru turiști, cât și pentru bucureșteni, potrivit STB.

Pentru deschiderea sezonului, STB introduce tarife promoționale valabile în perioada 15 mai – 14 iunie. Astfel, un bilet hop-on / hop-off costă 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, în timp ce copiii sub 4 ani beneficiază de acces gratuit. Titlurile de călătorie pot fi cumpărate direct din autobuz, cu cardul bancar, sau de la centrele de vânzare STB și sunt valabile în ziua validării.

Linia va circula în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00 – 21:00. Prima cursă pleacă de la Piața Presei la ora 10:00, iar ultima la 20:20. Din Piața Unirii, prima plecare este programată la 10:40, iar ultima la 21:00.

Autobuzele vor ajunge în stații la intervale de 40–50 de minute, iar durata completă a turului este de aproximativ 85 de minute.

Călătorii pot urmări în timp real poziția autobuzelor prin aplicația INFO TB. Vehiculele au o capacitate totală de 83 de locuri, dintre care 67 sunt disponibile pe platforma superioară.

Experiența este completată de un ghid audio multilingv, disponibil în română, engleză, franceză, germană și italiană, care poate fi accesat prin scanarea codurilor QR din autobuze.

(sursa: Mediafax)