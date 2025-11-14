Autosesizare în cazul fetiţei decedate la o clinică stomatologică

"Informaţiile pe care le avem la ora actuală sunt din spaţiul public. Vom face de urgenţă o şedinţă a Biroului Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti pentru a analiza datele în vederea unei autosesizări, având în vedere că sedarea profundă este dată de medicul ATI. Acum facem şedinţă, informaţiile au apărut în spaţiul public aseară. Dimineaţă am stabilit să ne întâlnim Biroul Executiv al Consiliului Municipal al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti pentru a decide sesizarea, având în vedere că sedarea profundă este dată de un medic ATI", a afirmat Cătălina Poiană.



O fetiţă de 2 ani a murit joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei.



"Joi, în jurul orei 19:30, Secţia 10 Poliţie a fost sesizată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani", informa joi un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), transmis AGERPRES.



Reprezentanţii clinicii stomatologice au transmit, într-un comunicat de presă, că vor coopera "deplin" cu autorităţile competente în cadrul oricăror investigaţii pentru a elucida circumstanţele acestui tragic eveniment.



''Suntem profund şocaţi şi devastaţi de tragicul incident petrecut în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuate unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuţa a suferit un stop cardio-respirator ireversibil'', a transmis sursa citată.



Ei au susţinut că fetiţa a mai trecut printr-o procedură similară, cu sedare profundă, în data de 27 ianuarie 2025, realizată în cadrul aceleiaşi clinici de aceeaşi echipă medicală, medic anestezist şi medic stomatolog, procedură care s-a încheiat "fără complicaţii şi cu o recuperare completă".



"În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranţa şi confortul pacienţilor noştri, în special al celor mici", au arătat reprezentanţii clinicii în comunicatul transmis presei. AGERPRES