O autospecială de pompieri s-a răsturnat în Argeș. 5 Salvatori au ajuns în spital

Din verificările preliminare făcute de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit că un cadru ISU Olt, șofer al autospecialei, care circula în regim prioritar către locul producerii unui eveniment rutier de pe raza județului Olt, având sensul de deplasare Pitești spre Slatina, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma evenimentului au suferit leziuni atât conducătorul autospecialei, cât și ceilalți patru ocupanți, cu vârste între 20 și 48 de ani, toți din cadrul ISU Olt.

Cei cinci ocupanți ai autospecialei au fost transportați la o unitate medicală din județul Argeș pentru investigații medicale.

Șoferul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest la fața locului, rezultând că nu a consumat alcool.

Va fi întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)