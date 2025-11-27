Autostrada Moldovei: Imagini spectaculoase din dronă cu noul tronson

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a publicat imagini filmate din dronă cu cel mai așteptat lot de autostradă.

Scrioșteanu a anunțat pe Facebook deschiderea circulației pe acest lot, care va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București, publicând un material video filmat din dronă cu tot traseul.

„Acest lot va aduce mai aproape Moldova de Dobrogea și București și reprezintă un nou pas spre unirea provinciilor românești și la nivel de infrastructură rutieră”, a scris Scrioșteanu.

Lotul 3 Pietroasele-Buzău este un proiect cofinanțat din fonduri europene.

Cu deschiderea acestui tronson, Autostrada Moldovei continuă să prindă contur, conectând mai eficient provinciile istorice ale României prin infrastructură rutieră modernă.

Așa cum au declarat în exclusivitate pentru MEDIAFAX surse din cadrul CNAIR, de joi, 27 noiembrie, se va circula pe Autostrada Moldovei (A7) până la Focșani.

Odată ce se va deschide traficul pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, parte din Autostrada Moldovei (A7), se va putea circula neîntrerupt pe 145 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), de la Ploiești (Dumbrava) la Focșani.

În plus, prin intermediul Autostrăzii A3, se va putea ajunge de la București la Focșani.

(sursa: Mediafax)

