Autostrada Sibiu-Pitești face un pas uriaș înainte: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești

A doua galerie a fost străpunsă la o săptămână distanță după prima.

Astfel, acum ambele galerii ale tunelului care are o lungime de 900 de metri au fost străpunse.

Tunelul face parte din secțiunea 2 Boița-Cornetu.

CNAIR anunță că antreprenorii turci lucrează deja la montarea echipamentelor pentru execuția cămășuielii interioare a celor două galerii.

În total, pe această secțiune a autostrăzii vor fi construite șapte tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km.

