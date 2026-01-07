CNIR avansează pe Autostrada Unirii, A8: caută supervizor pentru lucrările de pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani

CNIR va deschide ofertele pe 2 februarie, conform anunțului de licitație. Contractul are o valoare estimată la maximum 68 milioane de lei, fără TVA. Aceștia bani sunt asigurați prin intermediul Programului Operațional Transport POT 2021-2027, în timp ce lucrările vor fi finanțate din fondul de apărare a UE („SAFE”).

„Obiectivele specifice ale contractului sunt prestarea de servicii de supervizare de înaltă calitate, atât în timpul perioadei de proiectare și execuție a lucrărilor, cât și pe parcursul perioadei de garanție a lucrărilor (în total, 110 luni – n.r.), în vederea urmăririi corectei utilizări a fondurilor disponibile și pentru a se asigura că Antreprenorul proiectează și execută lucrările în conformitate cu obligațiile contractuale, în special în ceea ce privește durata, cantitatea, calitatea și costul proiectării și al lucrărilor”, se precizează în caietul de sarcini. Traseul tronsonului Tg Frumos – Lețcani are o lungime de 28,6 km

CNIR urmează să desemneze antreprenorul general al lucrării la începutul acestui an, după ce va finaliza evaluarea ofertelor depuse de Strabag și cinci asocieri conduse de Makyol, Kalyon, Biskon, Danlin XXL și IC ICTAS.

În prezent, toate cele patru sectoare ale autostrăzii Iașului (93 km) sunt în licitație, iar trei dintre ele în fază finală. În cazul primului tronson (Moțca – Tg Frumos, 27 km) urmează semnarea contractului după ce a fost respinsă contestația depusă de UMB, iar Danlin XXL a rămas câștigător al procedurii, iar valoarea lucrărilor se ridică la 4,76 miliarde de lei.

Pentru al doilea tronson (Tg Frumos – Lețcani, 29 km), procedura de evaluare a celor șase oferte a fost deblocată pe finalul anului, iar câștigătorul ar putea fi anunțat în luna ianuarie. În cazul celui de-al treilea tronson (Lețcani – Iași, 17,7 km), sunt 12 oferte aflate acum în evaluare. Pentru ultimul tronson (Iași – Pod Ungheni, 15,5 km), licitația a fost lansată în ultima zi a anului 2025, iar procedura este una simplificată, astfel că și termenul de depunere a ofertelor este data de 26 ianuarie.