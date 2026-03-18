Daniel Băluță acuză PNL, USR și AUR că au votat pentru sărăcirea românilor

"PSD Bucureşti condamnă cu fermitate atitudinea vădit nedreaptă şi lipsită de umanitate a coaliţiei politice formate ad-hoc astăzi, 18 martie, în cadrul Comisiei de buget-finanţe a camerelor reunite ale Parlamentului României, unde au fost dezbătute amendamentele depuse de PSD pentru completarea şi aducerea bugetului de stat într-o formă corectă şi pe deplin fezabilă în actualele condiţii socio-economice", se arată într-un comunicat remis AGERPRES de PSD.



Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a declarat că ceea ce s-a întâmplat în comisiile de buget, când PNL, USR şi AUR "şi-au dat mâna pentru sărăcirea continuă şi pentru umilirea românilor", este nu doar revoltător, ci şi în totală contradicţie "cu grija pe care trebuie să o avem pentru oamenii care au cea mai mare nevoie de ajutor".



"A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilităţi şi sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie şi dispreţ la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR şi AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate şi empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesaţi doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili. Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simţ pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, care duc zi de zi o luptă pe care mulţi dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum şi ajutor pentru bunicii noştri, care îşi drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente şi alimentele necesare traiului de zi cu zi", a afirmat Băluţă.



Acesta a adăugat că îi este dificil să înţeleagă cum cele trei partide au putut respinge astfel de măsuri de protecţie socială.



"Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate şi la depăşirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectaţi, nu ignoraţi. Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viaţa este tot mai grea, ca urmare a creşterilor de taxe impuse de actualul guvern", a mai spus Daniel Băluţă.

AGERPRES