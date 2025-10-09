Aterizare de urgență la Otopeni. Patru pasageri ai cursei Istanbul-Londra, intoxicați cu fum

Este vorba de o aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Lodra.

Piloții au cerut, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale.

Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum.

Aeronava a aterizat în siguranță puțin după ora ora 18.00. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

(sursa: Mediafax)