Aterizare de urgență la Otopeni. Patru pasageri ai cursei Istanbul-Londra, intoxicați cu fum

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   18:38
Un avion cu 142 de pasageri care circula de la Istanbul la Londra a aterizat joi de urgență la Otopeni. Patru persoane au acuzat probleme medicale. Acestea ar fi suferit intoxicații cu fum.

Este vorba de o aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Lodra.

Piloții au cerut, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale.

Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum.

Aeronava a aterizat în siguranță puțin după ora ora 18.00. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

