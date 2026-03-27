Badantă româncă, împușcată de bătrânul de 92 de ani pe care îl îngrijea

Femeia a fost transportată de urgență la spital și operată.

Incidentul s-ar fi petrecut după o ceartă între cei doi, moment în care bărbatul, în vârstă de 92 de ani, ar fi pus mâna pe o armă și ar fi tras, glonțul lovind-o pe femeie în abdomen.

Victima, transportată în stare gravă la spital

La fața locului au intervenit echipaje medicale și poliția. Femeia a fost preluată în stare gravă, în cod roșu, și transportată la spitalul Humanitas din Rozzano, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, scrie observatornews.ro

Deși a ajuns la spital în stare gravă, medicii spun că viața acesteia nu este în pericol.

Polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs incidentul. Anchetatorii iau în calcul două variante: fie bătrânul a tras intenționat, fie arma s-a descărcat accidental în timpul conflictului.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, bărbatul ar mai fi fost în atenția autorităților în trecut, fiind suspectat că ar fi fost implicat în incendierea unui bar, în urmă cu câțiva ani.

Cazul este acum în ancheta autorităților italiene, care urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.