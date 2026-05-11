Cursa contra cronometru la Unirii: Ciucă și Băluță promit finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului

Primarul Sectorului 4 a prezentat evoluția lucrării și a spus că în paralel se lucrează la sistemul de conducte.

„În vară se va intra și în etapa patru a planșeului... Va fi gata până la sfârșitul acestui an... Vom găsi cel mai bune soluții pentru a nu afecta traficul”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Ciprian Ciucu s-a declarat mulțumit de faptul că lucrarea este în termen. Primarul general a anunțat că împreună cu Primăria Sectorului 4 va realiza un proiect privitor la conectarea a două tramvaie prin zona Unirii.

Ciucu a evaluat și relația pe care o are cu Daniel Băluță.

„Vom colabora, vom depune împreună cerere de finanțare (...) Dincolo de asperitățile politice, domnul Băluță are un stil mai contondent de exprimare... am încercat ca primar general să stau de vorbă cu toți primarii de sector. (...) Să punem orașul mai presus de interesele noastre politice”, a declarat Ciprian Ciucu.

În urmă cu câteva săptămâni, Daniel Băluță a anunțat că, în a doua jumătate a lunii iunie, va fi instituită ultima etapă de restricții de circulație, în zona parcului și a restaurantului Horoscop. Modificările de trafic urmează să fie stabilite de specialiștii în circulație ai Sectorului 4, ai Primăriei Capitalei și reprezentanții Brigăzii Rutiere. Primarul a mai spus că proiectul complet, „cu tot cu amenajarea parcului”, ar putea fi finalizat în primăvara anului viitor.

