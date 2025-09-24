Bărbat venit să îl susțină pe Călin Georgescu, dus la secția de poliție din cauza steagului legionar

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, miercuri dimineața, în jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

Astfel, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost dus la secția de poliție unde i se vor întocmi actelor necesare continuării cercetărilor.

Sunt interzise organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare.

(sursa: Mediafax)