Traian Băsescu: România n-a dat, niciodată, niciun kilowat de energie electrică, fără bani

„Am văzut de multe ori români verzi, care cu mânie proletară spun că dăm gaze, dăm energie electrică Republicii Moldova. Vreau să le spun că România n-a dat niciodată niciun gram de energie, niciun kilowat de energie electrică, fără bani. Republica Moldova și-a plătit obligațiile, poate uneori cu oarecare întârziere, dar și-a plătit ce a primit de la România”, a spus fostul președinte, vineri la B1 TV.

Fostul șef al statului a făcut referire și la ajutorul acordat Ucrainei, subliniind că România nu se află printre principalii contributori: „Cei care au această obsesie cum și cu cât ajutăm Ucraina să se uite pe clasamentele făcute de firme care au ca obiect de activitate supravegherea acestui tip de cheltuieli. România este pe locul 21 în acest clasament”.

În ceea ce privește tipul de echipamente trimise Ucrainei, fostul președinte a declarat cu ironie: „Le-am dat ucrainenilor tunuri, probabil din care le-am folosit în al Doilea Război Mondial, unele chiar din vremea lui Mihai Viteazu. Se pare că le-am dat parte dintr-un sistem Patriot, dar ne-am achiziționat altul cu un credit pus la dispoziție de Statele Unite”.

(sursa: Mediafax)