BEI finanțează construcția primei instalații de producerea a galiului din Europa

Proiectul își propune să consolideze aprovizionarea Uniunii Europene cu bauxită și galiu, două materii prime esențiale pentru tranziția verde și digitală a Europei. Finanțarea este furnizată în cadrul REPowerEU, sprijinind investițiile care sporesc competitivitatea industrială și tranziția energetică a Europei, scrie CEE Energy News.

Compania va dezvolta două situri în Grecia Centrală: o mină de bauxită în zona Parnas-Giona și complexul Aluminium of Greece din Agios Nikolaos, unde va fi dezvoltată noua instalație de producție de galiu. METLEN este activă în sectoarele energiei și metalelor, cu o prezență puternică în Grecia și la nivel internațional. Prin intermediul sectorului său metalurgic, este unul dintre principalii producători de aluminiu integrați vertical din Uniunea Europeană și cel mai mare producător de bauxită. În prezent, China controlează circa 90% din producția mondială de galiu.

Galiul este un metal care se topește pur și simplu în mână. Deși arată ca orice alt metal solid, acest element chimic are o proprietate cu totul specială: punctul său de topire este de doar 29,8°C. Asta înseamnă că, la contactul cu pielea caldă, începe să se topească ușor, transformându-se într-un lichid argintiu. Dincolo de aspectul său spectaculos, galiul are și aplicații importante. Este utilizat în fabricarea semiconductoarelor, a oglinzilor speciale, dar și în anumite aliaje care își schimbă starea în funcție de temperatură. De asemenea, face parte din compoziția unor LED-uri și panouri solare moderne.

Și România deține rezerve de galiu, acestea fiind localizate în zonele miniere din Patrulaterul Aurifer (Munţii Apuseni) și în zona minieră Baia Mare – Carpaţii Orientali (Nistru, Ilba, Herja, Baia Sprie, Şuior, Cavnic, Bolduţ), dar în prezent nu-l exploatează.