Interviurile video câștigă teren pe piața muncii din România

Deși inteligența artificială schimbă rapid modul în care companiile își desfășoară activitatea, atunci când vine vorba de recrutare, angajatorii pun accentul pe oameni și pe personalitatea lor.

Potrivit sondajului Bestjobs, peste două treimi dintre angajatori consideră foarte important să vadă personalitatea și modul de comunicare al candidaților înainte de un interviu oficial. CV-ul clasic este tot mai des perceput ca insuficient pentru a evalua potrivirea reală a unei persoane.

Astfel, angajatorii afirmă că interviurile video primite odată cu aplicarea îi ajută să înțeleagă mai rapid dacă un candidat se potrivește culturii organizaționale, să economisească timp în etapa de preselecție și să descopere talente care nu ies în evidență doar printr-un CV.

Astfel, interviurile video devin un filtru suplimentar de calitate și o soluție practică într-o piață a muncii tot mai competitivă, transmit realizatorii sondajului.

Datele arată și o deschidere din partea candidaților: aproape jumătate cred că șansele de a fi invitați la un interviu oficial ar crește dacă ar putea să se prezinte printr-un scurt video. Totodată, principala frustrare rămâne lipsa feedback-ului la aplicările clasice, ceea ce face ca interviurile video să fie percepute ca o modalitate de a-și face vizibilă personalitatea.

„Într-o lume în care conținutul digital este tot mai mult generat de AI, autenticitatea oamenilor rămâne cheia. Angajatorii nu caută doar competențe tehnice, ci și personalitatea și energia pe care cineva le aduce într-o echipă. Interviurile video sunt puntea care îi ajută să vadă dincolo de CV și să decidă pe cine invită în interviul final", a declarat Mara Șuteu, Brand Manager Bestjobs.

(sursa: Mediafax)