Bilanț Cod Roșu în România: Roci desprinse de pe versanți, mașini avariate și copaci căzuți

Potrivit IGSU, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-un subsol și o curte, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la un imobil și pentru degajarea a 14 copaci și a unui stâlp de electricitate, incidente în urma cărora opt autovehicule au fost avariate.

În județul Caraș-Severin, pe DN 6, mai multe roci s-au desprins de pe versanți și au lovit un autoturism aflat în deplasare. Nu s-au înregistrat victime, iar circulația rutieră s-a desfășurat alternativ pe un singur sens.

Din cauza vântului puternic, manevrele în Portul Midia au fost suspendate temporar.

Pentru informarea și avertizarea populației din județele Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Ialomița și din municipiul București, au fost transmise cinci mesaje RO-ALERT, în contextul avertizărilor meteo și hidrologice aflate în vigoare.

IGSU recomandă cetățenilor să respecte instrucțiunile autorităților și să se informeze doar din surse oficiale.

Începând cu ora 21:00, au intrat în vigoare avertizările de cod roșu și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Meteorologii anunță ploi torențiale și abundente (cod roșu, valabil până miercuri la ora 15:00) și cantități importante de precipitații (cod portocaliu, valabil până miercuri, 8 octombrie, ora 23:00). Hidrologii avertizează asupra riscului de scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

