Victorie pentru pasageri: UE interzice taxele suplimentare de combustibil după plata biletului

Executivul european a precizat, într-un document publicat vineri, privind criza energetică din sectorul aviatic că perceperea retroactivă a unor taxe suplimentare, precum suprataxele pentru combustibil, „nu este permisă”.

„Companiile aeriene nu pot introduce în condițiile generale clauze care să le permită majorarea prețului biletului peste cel anunțat la momentul cumpărării, pe motiv că prețul combustibilului s-a dovedit mai mare decât era prevăzut”, a transmis Comisia Europeană.

Bruxelles-ul subliniază că regulile europene obligă operatorii aerieni să afișeze de la început prețul final al biletului, astfel încât pasagerii să nu fie confruntați ulterior cu costuri neașteptate.

Executivul European a reacționat astfel după ce compania aeriană low-cost spaniolă Volotea a introdus un sistem prin care putea modifica prețul unui bilet deja cumpărat în funcție de evoluția costului combustibilului. Mecanismul, lansat în martie sub denumirea „Fair Travel Promise”, permitea companiei să adauge cu până la șapte zile înainte de zbor o taxă suplimentară de până la 14 euro pe pasager și pe segment de zbor, dacă prețul kerosenului creștea peste anumite praguri. Dacă prețurile scădeau, compania promitea rambursări parțiale.

Directorul companiei Volotea pentru Franța, Gilles Gosselin, a declarat că măsura este „transparentă”, „temporară” și funcționează „în ambele sensuri”, atât la creșterea, cât și la scăderea prețurilor.

Legalitatea sistemului introdus de Volotea este verificată în prezent de autoritățile franceze și europene, după mai multe sesizări venite din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Comisia Europeană precizează că există totuși o excepție pentru pachetele turistice vândute prin agenții de turism, unde contractele pot include clauze de ajustare a prețului în funcție de costul combustibilului. În aceste cazuri, majorările de până la 8% nu necesită acordul clientului, iar peste acest prag călătorul poate renunța gratuit la contract.

