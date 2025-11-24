Biroul Electoral Central stabileşte prin tragere la sorţi ordinea pe buletinul de vot; ora 17:30

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   15:30
Biroul Electoral Municipal stabileşte luni, la ora 17:30, ordinea pe buletinul de vot la alegerile locale parţiale pentru Primăria Capitalei.

Ordinea pe buletin se stabileşte prin tragere la sorţi.

''Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti, constituit la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din data de 7 decembrie 2025, aduce la cunoştinţă faptul că, în data de 24 noiembrie, la ora 17:30, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Nr. 42, situat în strada Batiştei nr. 13, sector 2, va avea loc tragerea la sorţi în vederea stabilirii numărului de ordine de pe buletinul de vot, derulată conform prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2025 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare'', se arată într-un comunicat al BEM.

La tragerea la sorţi pot participa reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, care au depus candidaţi.

În cursa pentru funcţia de primar general se află 17 candidaţi.

* Cătălin Drulă (USR)

* Ciprian Ciucu (PNL)

* Anca Alexandrescu (candidat independent propus de Alianţa electorală ''Dreptate pentru Bucureşti'')

* George Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)

* Daniel Băluţă (PSD)

* Ana Maria Ciceală (Partidul Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate)

* Rareş Lazăr (Partidul România în Acţiune)

* Oana Creţu (Partidul Social Democrat Unit)

* Vlad Gheorghe (independent)

* Eugen Orlando Teodorovici (independent)

* Gheorghe Macovei (Partidul România Mare)

* Gheorghe Neţoiu (independent)

* Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache)

* Mihai Ioan Lasca (Partidul Patrioţii Poporului Român)

* Angela Negrotă (independent)

* Dănuţ Angelo Trifu (independent)

* Constantin-Titian Filip (independent). AGERPRES

