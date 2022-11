Cum trebuie să procedăm în cazul unui blackout. Ce trebuie să nu ne lipsească niciodată din casă

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN, ce trebuie să facă românii în cazul unei pene de curent majore.

„Din păcate, pentru primele trei zile, soluții magice nu sunt. Soluțiile sunt să ai cu ce să te încălzești, chiar cu ce să te învelești până se rezolvă problema, până vin autorităţile cu soluţii, cu recomandări suplimentare.Să ai lanterne, acum sunt lanterne pe led pe care poţi să le ţii pornite o durată foarte lungă, cu o baterie, să ai aşa ceva în casă. Lumânările sunt periculoase pentru că pot produce incendii, însă sisteme de iluminat pe led care merg pe baterie şi care să ţină ore sau chiar zile există şi poate că e bine să ai aşa ceva în casa de rezervă. Nu numai pentru situaţia de acum, Doamne-fereşte un cutremur, altă urgenţă. Să ai aşa ceva în casă este obligatoriu.

Bineînţeles, la asta se adaugă tot ce recomandăm pe site-ul ”Fii pregătit” în caz de diferite categorii de urgenţă pentru cele trei zile. Să ai suficientă mâncare neperisabilă, să ai apă calculată la doi litri pe zi pe persoană cel puţin, să ai medicamentele pentru persoanele care sunt bolnave cronic.

Faptul că ATM-urile posibil să nu funcţioneze, este bine să ai o sumă mică să fie la dispoziţia ta ca să poţi achiziţiona lucruri de necesitate, să nu depinzi doar de card”, a mai spus Raed Arafat

Arafat, plan de blackout

De asemenea, pe site-ul oficial Crucea Roşie din România au fost publicate mai multe măsuri de urgență pe care trebuie să le urmăm în cazul unui blackout.

Lanterna cu baterii de rezervă

Folositi lanterna pentru a va orienta atunci cand s-a intrerupt lumina. In caz de urgenta, nu folositi lumanari sau orice alta flacara deschisa ca sursa de lumina.

Aparat radio cu baterii

In situatii de urgenta, vestile cu privire la cursul evenimentelor circula cu rapiditate. Stirile de la radio va vor da informatii despre zonele cele mai afectate.

Atentie: improspatati bateriile/acumulatorii pentru a asigura functionarea aparatelor la nevoie.

Hrana

Este recomandat sa aveti suficiente alimente neperisabile cel putin pentru o zi (trei mese). Alegeti alimente care nu necesita pastrare in frigider, preparare sau gatire si pentru care sa nu aveti nevoie de apa.

conserve de carne, de fructe si de legume;

sucuri in recipiente de aluminiu;

alimente cu continut energetic ridicat (batoane energetice, ciocolata etc).

Apa

Este recomandat sa aveti cel putin trei litri si jumatate de apa la indemana de persoana sau chiar o cantitate mai mare, in cazul in care luati medicamente dupa care trebuie sa beti apa sau care provoaca sete. Pastrati apa in recipiente de plastic precum cele folosite pentru bauturile racoritoare. Evitati folosirea recipientelor care se pot descompune sau sparge, cum ar fi cutiile de carton pentru lapte sau recipientele de sticla. Este recomandat sa aveti depozitata apa imbuteliata, aflata in termen de garantie.

Medicamente

Includeti in trusa medicamentele uzuale pe care le luati fara reteta, inclusiv analgezice, medicamente pentru stomac etc. Daca folositi medicamente pentru boli cronice, care se elibereaza doar pe reteta, pastrati o rezerva pentru cel putin trei zile. Consultati-va cu medicul sau farmacistul pentru a afla care sunt conditiile in care trebuie pastrate aceste medicamente si stabiliti un loc fix de depozitare. Puteti realiza un astfel de stoc atat la domiciliu, cat si la locul de munca.