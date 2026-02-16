Datoria externă a României a urcat la 227,3 miliarde euro, aproape 12.000 euro pe cap de român

„În perioada ianuarie–decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro”, arată BNR. La finalul anului, datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro (aproape 78,9% din total), în creștere cu 14,8% față de 31 decembrie 2024. Datoria externă pe termen scurt a ajuns la 47,916 miliarde euro (circa 21,1% din total), în creștere cu 1,6% față de finalul lui 2024.

Pe cap de locuitor: raportată la o populație rezidentă de 19,036 milioane, datoria pe cap de român, conform calculelor Mediafax este de aproximativ 11.943 euro/persoană ( 60.900 lei/persoană). Comparată cu bugetul statului: în euro, datoria externă totală este aproximativ 1,75 ori veniturile bugetare și 1,43 ori cheltuielile bugetare (folosind valorile anuale raportate pentru 2025 și conversia la cursul de la 31.12.2025).

În același timp, contul curent al balanței de plăți a înregistrat în 2025 un deficit de 30,127 miliarde euro, în creștere față de 28,853 miliarde euro în 2024. În structură, deficitul balanței bunurilor a fost mai mic cu 637 milioane euro, excedentul balanței serviciilor a fost mai mare cu 369 milioane euro, însă balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a avut un excedent mai mic cu 419 milioane euro, potrivit BNR.

Datele băncii centrale mai arată că investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 8,153 miliarde euro în 2025, față de 5,602 miliarde euro în 2024. Din această sumă, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au fost de 6,185 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat o valoare netă de 1,968 miliarde euro.

Pe partea de indicatori de lichiditate și vulnerabilitate externă, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 17,2% în 2025, de la 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a urcat la 6 luni la 31 decembrie 2025, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt (calculată la valoarea reziduală) cu rezervele valutare ale BNR a fost de 104,8% la finalul lui 2025, ușor peste nivelul de 103,6% raportat la 31 decembrie 2024.

(sursa: Mediafax)