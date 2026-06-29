BNS solicită intervenții rapide pentru siguranța muncitorilor pe timp de caniculă

Blocul Național Sindical atrage atenția, într-o postare pe pagina de Facebook, că în perioadele cu temperaturi ridicate protecția lucrătorilor trebuie să devină o prioritate pentru angajatori și autorități.

Reprezentanții BNS anunță că firmele au obligația să ia măsuri concrete pentru reducerea riscurilor cauzate de caniculă, pornind de la asigurarea apei potabile, până la adaptarea programului de lucru.

„Angajatorii au obligația de a lua măsuri pentru reducerea riscurilor generate de temperaturile ridicate:

asigurarea apei potabile pentru angajați;

adaptarea programului de lucru, acolo unde este posibil;

reducerea intensității activităților fizice;

asigurarea pauzelor necesare pentru recuperare;

protejarea lucrătorilor care își desfășoară activitatea în aer liber.”

Sindicaliștii avertizează că munca în condiții de caniculă poate avea efecte serioase asupra sănătății și siguranței lucrătorilor, iar presiunea economică nu ar trebui să fie pusă în fața vieții oamenilor.

„Munca în condiții de caniculă poate afecta grav sănătatea și siguranța oamenilor. Nicio normă de producție, niciun termen-limită și niciun obiectiv economic nu sunt mai importante decât viața și sănătatea angajaților.”

În același mesaj, Blocul Național Sindical reamintește că dreptul la un mediu de muncă sigur și sănătos este garantat pentru fiecare angajat.

(sursa: Mediafax)