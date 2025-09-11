Concept nou al MAI pentru fluidizarea traficului: Prezența polițiștilor în aproape 100 de intersecții din Capitală

"Am elaborat o nouă concepţie de lucru, o concepţie în sistem integrat pentru gestionarea valorilor ridicate de trafic preconizate odată cu începerea noului an şcolar şi cu revenirea multor cetăţeni din concedii în Capitală. Această concepţie este realizată prin îmbinarea unei prezenţe cu un număr mai mare de efective în intersecţii, dar, în acelaşi timp, o corelare cu ceilalţi actori, cu celelalte autorităţi şi folosirea într-un mod eficient a sistemelor video. Am crescut prezenţa în intersecţii - de la 17 intersecţii câte erau în perioada anterioară la 98. Am suplimentat efectivele Poliţiei Rutiere atât la schimbul I, cât şi la schimbul II. Momentele de prezenţă suplimentară sunt de la 7:00 până la 10:00 dimineaţa şi, bineînţeles, în partea a doua a zilei, de la 16:00 la 19:30", a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu.



El a adăugat că în Capitală funcţionează 715 unităţi de învăţământ, iar concepţia vizează atât şcolile, dar mai ales intrările şi principalele coridoare de tranzit.



Totodată, Bogdan Despescu a transmis că, pe lângă cele 98 de intersecţii, vor exista suplimentar, în anumite momente, alte şapte intersecţii asigurate cu poliţişti din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române.



"Pe lângă axul central, avem intrările din judeţul Ilfov, iar concepţia îmbină resursa din Bucureşti cu cea din IPJ Ilfov şi de la Brigada Autostrăzi", a spus Despescu.



Potrivit secretarului de stat, în Bucureşti locuiesc peste 2,1 milioane de locuitori, iar în judeţul Ilfov - aproximativ 530.000, parcul auto al regiunii depăşind 1,8 milioane de vehicule, în timp ce numărul celor care tranzitează cu autovehicule Bucureştiul se situează undeva la peste 320.000 de vehicule.



Bogdan Despescu a menţionat că măsura este una permanentă.

AGERPRES