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Bogdan Ivan, accident în centrul Bistriței. Mașina fostului ministru a lovit un autobuz

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   22:17
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Bogdan Ivan, accident în centrul Bistriței. Mașina fostului ministru a lovit un autobuz
Hepta/Incidentul s-a încheiat cu o constatare amiabilă

Fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, ar fi fost implicat joi seara într-un accident în municipiul Bistrița, soldat doar cu pagube materiale.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că accidentul a avut loc în apropierea clădirii primăriei Bistrița.

În accident ar fi fost implicate mașina care era, se pare, condusă de fostul ministru și un autobuz care circula regulamentar pe o bandă dedicată transportului în comun.

Sursele citate susțin că pagubele au fost minore la autobuz și un pic mai mari la autovehicul.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar cele două părți au încheiat o constatare amiabilă.

Bogdan Ivan a fost ministru al Energiei în guvernul condus de Ilie Bolojan până la sfârșitul lunii aprilie, când miniștrii PSD au demisionat.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: bogdan ivan accident
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