Ploaia de foc a verii: Perseidele transformă cerul într-un spectacol cosmic

Fenomenul va atinge punctul maxim în noaptea de 12 spre 13 august 2026, când Pământul va traversa cea mai densă zonă a particulelor lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle.

În condiții favorabile, observatorii ar putea vedea până la 100 de meteori pe oră, potrivit estimărilor specialiștilor în observații astronomice. Particulele de praf și rocă pătrund în atmosfera terestră cu viteze de aproximativ 59 de kilometri pe secundă, arzând și formând dâre luminoase pe cer.

Un eveniment rar: Perseidele și eclipsa totală de Soare

Anul 2026 aduce un context special pentru iubitorii cerului. Vârful Perseidelor va avea loc în apropierea unei eclipse totale de Soare, un eveniment care va crea o combinație rară de fenomene astronomice.

Există o posibilitate teoretică de a observa un meteor strălucitor în timpul întunecării temporare produse de eclipsă, însă șansele sunt reduse. Pentru acest lucru, observatorul ar trebui să se afle exact pe traseul totalității eclipsei și să surprindă în același moment apariția unei mingi de foc produse de un meteoroid mai mare.

Cei care nu vor fi în zona eclipsei nu vor pierde însă spectacolul principal: Perseidele vor putea fi admirate pe cerul nopții în condiții excelente.

Cum pot fi observate cele mai frumoase stele căzătoare

Meteorii Perseidelor pot fi observați după lăsarea întunericului, însă cele mai bune momente sunt orele dinaintea răsăritului. Atunci constelația Perseus, punctul din care par să provină meteorii, se află mai sus pe cer.

Pentru o experiență cât mai bună, astronomii recomandă:

alegerea unui loc departe de luminile orașelor;

acordarea unui interval de aproximativ 20 de minute pentru adaptarea ochilor la întuneric;

evitarea surselor puternice de lumină în timpul observației;

privirea către o zonă largă a cerului, nu doar către constelația Perseus.

Cele mai lungi și spectaculoase dâre luminoase pot apărea la aproximativ 40 de grade deasupra orizontului, în direcția opusă radiantului ploii de meteori.

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Perseidele pot produce adevărate mingi de foc

Una dintre caracteristicile care fac Perseidele atât de populare este apariția meteoriților extrem de luminoși, cunoscuți drept „mingi de foc”.

Aceste fenomene apar atunci când fragmente mai mari de materie cosmică intră în atmosferă și produc explozii de lumină vizibile pentru câteva secunde. Unele pot avea nuanțe verzi sau pot ilumina pentru scurt timp o parte a cerului nocturn.

De ce apar Perseidele în fiecare an?

Ploaia de meteori este legată de cometa Swift-Tuttle, un corp ceresc care lasă în urma sa particule de praf și rocă pe măsură ce orbitează în jurul Soarelui.

În fiecare august, Pământul trece prin această zonă de resturi cosmice. Atunci particulele intră în atmosferă și ard, creând fenomenul cunoscut drept Perseide.

Meteorii observați la începutul și la sfârșitul perioadei de activitate sunt considerați, de regulă, fragmente mai vechi, care au fost împrăștiate de-a lungul timpului de orbita cometei.

Un spectacol pentru toți oamenii

Spre deosebire de multe fenomene astronomice, Perseidele nu necesită echipamente speciale pentru a fi admirate. Un loc întunecat, un cer senin și puțină răbdare sunt suficiente pentru a urmări unul dintre cele mai spectaculoase evenimente naturale ale anului, potrivit space.com.

Pentru cei pasionați de fotografie, perioada de maxim reprezintă și o oportunitate excelentă pentru capturarea unor imagini spectaculoase ale cerului de vară.