Când muzica devine terapie: Efectele surprinzătoare asupra animalelor

Când Serenity Strull, editor foto la BBC, a adoptat-o pe Margot, o cățelușă metis de pitbull în vârstă de trei ani, a observat că animalul avea probleme de anxietate.

Câinele fusese descris de adăpost ca fiind timid dar prietenos cu copiii, însă nesigur în preajma altor animale. Tratamentul medicamentos încercat inițial nu a fost o soluție, după ce a provocat efecte adverse, iar Strull a început să caute alternative pentru a reduce stresul câinelui.

Una dintre metodele care au funcționat a fost surprinzător de simplă: muzica.

Muzica instrumentală, un sprijin pentru câinii anxioși

După ce a încercat mai multe metode recomandate de specialiști, Strull a observat că Margot devenea mai calmă atunci când asculta muzică clasică sau piese instrumentale fără ritmuri agresive.

Un dresor i-a recomandat seria de compoziții „Through a Dog’s Ear”, creată de specialistul în psihoacustică Joshua Leeds și neurologul veterinar Susan Wagner. Cei doi au analizat modul în care muzica influențează comportamentul câinilor și au observat schimbări importante la animalele expuse unor compoziții lente, în special la pian.

În studiile lor, cercetătorii au constatat o reducere a comportamentelor asociate anxietății, precum mersul repetitiv, tremuratul sau gâfâitul, la o mare parte dintre câinii care au ascultat acest tip de muzică.

Pentru Margot, efectul a fost vizibil. Cu ajutorul camerelor de supraveghere, Strull a observat că animalul care înainte lătra și devenea agitat atunci când rămânea singur ajungea să doarmă liniștit, cu muzică de Brahms sau Beethoven în fundal.

Ce spun studiile despre efectul muzicii asupra câinilor

Cercetările realizate de Universitatea Queen’s din Belfast au ajuns la concluzii similare. Oamenii de știință au comparat reacțiile câinilor la trei tipuri de stimuli: muzică clasică, cărți audio și perioade de liniște.

Rezultatele au indicat că muzica clasică poate avea un efect calmant în situații stresante, precum vizitele la veterinar sau călătoriile lungi.

Totuși, nu orice tip de muzică produce același efect. Specialiștii recomandă compoziții cu:

tempo lent, aproximativ 50-60 de bătăi pe minut sau mai puțin;

melodii simple;

puține elemente de percuție sau absența acestora.

Acest tip de muzică pare să contribuie la reducerea nivelului de cortizol, hormon asociat stresului, deși mecanismul exact prin care apare efectul calmant nu este complet explicat.

„Cea mai probabilă explicație este că anumite tipuri de muzică au proprietăți relaxante care pot influența starea de bine”, explică Deborah Wells, cercetătoare în comportamentul animalelor la Universitatea Queen’s din Belfast.

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Efectele muzicii se extind și la alte animale

Influența muzicii nu a fost observată doar la câini. Cercetătoarea Deborah Wells a analizat efectele sunetelor asupra mai multor specii, inclusiv animale din grădini zoologice.

În cazul unor animale, precum elefanții și gorilele, muzica a fost asociată cu reducerea comportamentelor repetitive sau agresive și cu îmbunătățirea unor aspecte legate de bunăstare.

Specialiștii consideră că muzica ar putea influența inclusiv obiceiurile de odihnă, alimentația, nivelul de stres și starea generală de sănătate.

Pisicile reacționează diferit la sunete

Efectele muzicii asupra pisicilor au fost mai puțin studiate, însă cercetările existente indică faptul că și acestea pot reacționa la anumite tipuri de sunete.

Pisicile au o capacitate auditivă superioară oamenilor și pot percepe frecvențe mai înalte decât câinii. Într-un experiment, cercetătorii au testat reacțiile unor pisici aflate sub anestezie la diferite genuri muzicale, inclusiv muzică pop, rock și clasică.

Compoziția „Adagio for Strings” de Samuel Barber a fost asociată cu cei mai mulți indicatori ai relaxării, precum scăderea ritmului cardiac și a frecvenței respiratorii.

Nu doar muzica clasică poate avea efect calmant

Deși muzica clasică este cel mai des studiată, nu este singurul gen care poate ajuta animalele să se relaxeze.

Cercetările sugerează că și reggae sau rockul soft, caracterizate prin ritmuri simple și tempo-uri lente, pot avea efecte benefice asupra câinilor, în special în mediile stresante precum adăposturile.

Pentru proprietarii de animale, muzica nu înlocuiește tratamentul veterinar sau dresajul specializat, dar poate deveni un instrument simplu și accesibil pentru crearea unui mediu mai calm.

Uneori, soluția pentru un animal anxios poate veni nu dintr-o intervenție complicată, ci dintr-un sunet liniștitor auzit la momentul potrivit.