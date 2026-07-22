Ai trimis zeci de CV-uri fără rezultat? Regula „10/10” îți crește șansele de angajare

Specialista a consiliat peste 1.000 de studenți și absolvenți aflați la început de drum și recomandă o strategie diferită: regula „10/10”, despre care spune că oferă acces la ceea ce numește „piața ascunsă a muncii”.

De ce nu trebuie să trimiți zeci de CV-uri

Mulți candidați cred că își cresc șansele dacă aplică la cât mai multe locuri de muncă. În realitate, CV-urile trimise fără personalizare ajung adesea să fie ignorate.

Situația este cu atât mai dificilă pentru tinerii aflați la începutul carierei. Datele LinkedIn arată că, în SUA, rata angajărilor pentru posturile entry-level a scăzut cu 6% în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, notează cnbc.com.

Ce înseamnă regula „10/10”

Strategia propusă de coach-ul de carieră este simplă:

alege 10 companii în care ți-ar plăcea să lucrezi;

identifică câte 10 persoane care ocupă roluri similare cu cel dorit;

contactează-le pentru o scurtă conversație profesională.

Scopul nu este să ceri direct un loc de muncă, ci să înțelegi mai bine compania, domeniul și parcursul profesional al celor care lucrează deja acolo.

„Oamenii sunt dispuși să ajute atunci când văd că ai un plan și că ești pregătit”, spune Beth Hendler-Grunt.

Cum abordezi un posibil contact

Specialista recomandă folosirea rețelei de absolvenți ai universității sau a platformei LinkedIn pentru a găsi persoane relevante.

Mesajul inițial ar trebui să includă:

un element comun (de exemplu aceeași facultate);

interesul pentru domeniul în care lucrează;

o scurtă prezentare a experienței și competențelor tale;

invitația la o discuție de aproximativ 15 minute.

„Nu este vorba despre «Aveți un loc de muncă pentru mine?». Ar fi ca și cum ai cere pe cineva în căsătorie la prima întâlnire”, explică Hendler-Grunt.

Întrebările care pot face diferența

În timpul conversației, candidatul este încurajat să pună întrebări care nu își găsesc răspunsul într-o simplă căutare pe internet, precum:

Cum a ajuns persoana în rolul actual?

Care sunt cele mai mari provocări ale postului?

Cum este evaluată performanța?

Ce competențe sunt cele mai apreciate în companie?

La rândul său, candidatul ar trebui să vorbească despre trei competențe-cheie, ilustrate prin exemple concrete.

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Rețeaua profesională deschide uși

La finalul discuției, este util să întrebi dacă interlocutorul poate recomanda alte persoane din industrie, grupuri profesionale sau evenimente de networking.

„O persoană te conectează cu alta și, dintr-o dată, ai propria ta rețea. Asta înseamnă, practic, piața ascunsă a muncii”, afirmă Beth Hendler-Grunt.

În timp, cele 10 contacte inițiale pot deveni zeci de conexiuni relevante și pot duce la oportunități care nu sunt publicate pe platformele de recrutare.

Contactul direct crește șansele de angajare

Dacă ai aplicat deja pentru un post, specialista recomandă să iei legătura cu un angajat al companiei sau chiar cu managerul de recrutare.

Chiar dacă aceștia nu iau decizia finală, pot atrage atenția asupra candidaturii tale, pot oferi informații despre cultura organizației și îți pot sugera cum să îți prezinți mai bine experiența.

Relațiile contează mai mult decât algoritmii

La începutul carierei, majoritatea candidaților au CV-uri similare, iar diferența este făcută adesea de relațiile profesionale construite în timp.

„Oamenii angajează oameni, nu platforme de recrutare, sisteme automate sau inteligență artificială. Pentru a obține un loc de muncă trebuie să construiești relații cu oamenii”, concluzionează Beth Hendler-Grunt.