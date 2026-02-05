Bogdan Ivan despre criza apei din Argeș: Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă

Întrebat despre criza apei din Argeș care afectează Curtea de Argeș și localitățile limitrofe de mai bine de trei luni, Ivan a spus: „ Ministerul Energiei se ocupă de capacități de producție a energiei din România. După cum vedeți, de proiecte de finanțare. Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă”.

Ministrul a mai anunțat că toate structurile din subordinea sa sunt disponibili să sprijine orice demers administrativ care poate contribui la rezolvarea situației. „Atât eu cât și colegii mei din Hidroelectrica suntem total al dispoziției și în sprijinul oricăror decizii administrative locale sau naționale pentru orice demers care poate să îmbunătățească orice probleme administrative la nivel național”, a declarat ministrul, joi, într-o conferință de presă.

Despre solicitarea formațiunii USR de a veni în Parlament pentru a da explicații în legătură cu situația respectivă, ministrul Energiei a spus: „De fiecare dată când sunt chemat în orice conjunctură, răspund oricărei întrebări fără nicio problemă”.

Acesta a spus că acțiunile care au dus la criza apei au fost realizate „cu avize din partea instituțiilor responsabile”. Potrivit acestuia, au avut loc mai multe întâlniri pentru a clarifica aspectele care țin de responsabilitățile directe ale Ministerului Energiei și pentru a sprijini eforturile administrației publice locale.

Ivan, despre investițiile din fondurile europene:Plăți mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate

inistrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat, joi, un bilanț al plăților efectuate recent. Ivan suține că rata de absorbție a fondurilor europene a crescut pentru proiectele de investiții.

„În doar șase luni am făcut plăți cumulate mai mari decât în ultimii doi ani și jumătate la anul loc, cu 539% mai mult. În cazul PNRR, practic vorbim de aproape 500 de milioane de lei. Iar în cazul fondului pentru modernizare am crescut rata de absorbție a investițiilor din banii europeni cu 2.084%, în plus 646 de milioane efective către beneficiari în investiții, 92 de milioane de lei. Iar începând cu luna iulie am intrat până la finalul anului cu aproape 600 de milioane de lei”, a declarat Ivan.

Ministrul a explicat că aceste fonduri sunt deja convertite în proiecte care vor schimba configurația sistemului energetic național până la finalul anului 2026.

„Ce facem cu acești bani? Aceste investiții vor fi finalizate până la finalului 2026. Intrăm cu 1.100 de MW producție energie verde pentru că sunt proiecte amânate pe care le ducem la capăt și venim cu încă 1.500 de MW capacități noi de stocare. Cu acești 1.500 de MW capacități noi de stocare din PNRR vom reuși să echilibrăm o mare parte din energia produsă în timpul zilei, în perioada sezonului cald de către panourile solare instalate la nivelul național, care în momentul de față se vinde pe piață externă la prețuri foarte mici și se importă ulterior la prețuri foarte mari la vârst de consum într-o ora șase și zece după amianza. Prin aceste capacități de producție o să magazinăm mare parte din această energie și o să o avem disponibilă pentru piața din România”, a detaliat acesta.

În ceea ce privește Fondul pentru Modernizare, Ivan a prezentat o evoluție a plăților nete.

„Dacă în 2023 au fost plăți făcute în sumă netă de 4 milioane de lei, în 2024, în tot anul, 506 milioane de lei, în 2025, în primele șase luni ale anului, 31 milioane de lei, am crescut, raportat la toată această perioadă, plătirea până la aproape 700 milioane de lei, mai mult decât în toți cei trei ani cumulat. Din acești bani construim în cursul anului 2026 alți 613 MW capacități de producție și autoconsum la 1400 W din toată România, plus companii private care au accesat această schemă de sprijin. De asemenea, 512 MW intră pentru cele 1400 de primării pe care le-am spus mai devreme”, a subliniat ministrul.

Mai mult, oficialul a anunțat noi direcții de finanțare și proiecte strategice, inclusiv pentru sectorul nuclear.

„La acest capitol am pregătit deja o nouă schemă de finanțare pentru capacități de stocare duble pentru cei 1500 de MW. Vom face încă 1000 de MW proiecte în cursul anului 2026 și pentru fiecare primărie care a accesat proiect de panouri fotovoltaic, am pregătit finanțare directă, apel necompetitiv pentru a lua capacități de stocare la nivelul comunităților locale și, de asemenea, o alocare extrem de importantă pentru care avem girul Comisiei Europene și al finanțatorului să folosim 600 de milioane de euro pentru a asigura prima etapă de finanțare pentru retehnologizarea reactorului 1 de la Cernavodă care după această retehnologizare va funcționa încă 30 de ani fără probleme”.

