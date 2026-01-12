Ce spune ministrul Energiei despre riscurile în cea mai geroasă noapte din an. La București se fac cârpeli

Întrebat despre șansele de remediere a situației din spitale, ministrul a răspuns că s-a găsit o soluție. După discuția cu primarul Ciprian Ciucu și cu reprezentanții Elcen și Termoenergetica, s-a stabilit funcționarea în parametrii de avarie.

„La capacitate maximă, fără a pune în pericol întreg sistemul”, a spus Ivan. La suprasolicitare, sistemul poate crăpa. București ar rămâne fără agent termic pentru doi-trei ani.

La Institutul Fundeni și Institutul Oncologic, principala sursă de căldură este dată de aparatele de aer condiționat. „Am demarat în această seară o acțiune de verificare a instalațiilor”, a declarat Ivan.

Lucrează împreună cu operatorul de distribuție din zonă. Ministrul s-a întâlnit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe acest subiect.

Referitor la riscurile din cea mai geroasă noapte, Ivan a răspuns: „Riscurile sunt evidente pentru că se lucrează la capacitate maximă”. Avariile apar de multe ori la 2.00 noaptea. Specialiștii le rezolvă până la 4.00 - 5.00 dimineața. „Poate să apară oricând pentru că sunt instalații vechi de 60 de ani”, a spus ministrul.

În București sunt instalații din anii 1960-1970. Mai funcționează cu 40 de ani peste perioada de funcționare optimală. „Suntem în situația în care facem cârpeli", a declarat Ivan. Nu a existat coerență în ultimii 35 de ani pentru rezolvarea problemelor, spune acesta. În cursul weekend-ului s-au reparat patru cazane la licee din București. „Avem oameni dedicați care lucrează zi și noapte”, a spus ministrul. Se fac comitete în regim de urgență. „Tot ceea ce se poate face, se face”, a adăugat Ivan. Ministrul a asigurat că România are suficiente gaze la nivel național. Nu există probleme pe alimentarea cu gaze și energie electrică. „Am plătit deja un plan pentru iarna viitoare”, a anunțat Ivan. Se lucrează la soluții temporare până la modernizarea infrastructurii. Modernizarea va costa miliarde de euro. Infrastructura Bucureștiului nu a fost modernizată aproape 35 de ani.

(sursa: Mediafax)