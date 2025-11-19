Ivan, despre retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă: Încă 30 de ani de energie nucleară curată

„De ce contează retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă? Pentru că aduce încă 30 de ani de energie nucleară sigură, curată și produsă aici, în România”, a transmis Ivan, miercuri, pe Facebook.

Ministrul a precizat că proiectul de retehnologizare a fost demarat deja în luna septembrie.

Marți, ministrul Energiei a avut o întâlnire, alături de președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu Jim Breuer, CEO-ul companiei Fluor. Fluor este descrisă de ministru ca fiind „una dintre cele mai puternice companii globale de inginerie, cu peste 7 miliarde de dolari cifră de afaceri și tehnologii de vârf utilizate în proiecte energetice și industriale din întreaga lume”.

Discuțiile au vizat „perspectivele tehnice și modul în care expertiza lor poate susține etapele complexe pe care România le are în derulare”.

„În ceea ce privește implementarea proiectului, mesajul nostru rămâne ferm: lucrări executate conform calendarului stabilit, fără abateri și fără întârzieri. Echipele sunt pe teren, iar monitorizarea noastră este permanentă”, a precizat Ivan.

Ministrul Energiei a subliniat impactul pe termen lung al acestui proiect. „Deciziile pe care le implementăm acum vor defini siguranța energetică a României pentru următoarele decenii”.

(sursa: Mediafax)