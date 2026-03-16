România și Germania, parteneriat strategic pentru energie

Bogdan Ivan a scris, într-o postare pe Facebook, că documentul creează oportunități concrete de cooperare între cele două state în mai multe domenii esențiale.

„Astăzi am semnat, alături de Katherina Reiche, ministrul german al Economiei și Energiei, declarația comună care deschide un parteneriat direct și oportunități concrete pentru dezvoltarea și securitatea economică a României”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, cooperarea vizează investiții în capacități de producție a energiei, capacități industriale, securitate energetică, eficiență energetică, energie regenerabilă, hidrogen, gaze naturale, precum și tehnologii de captare și stocare a carbonului.

Ministrul Energiei a subliniat că Germania este principalul partener economic al României, iar noul acord consolidează relația dintre cele două state în domeniul energetic.

„România este văzută tot mai clar ca un hub energetic regional, într-un moment în care securitatea energetică, infrastructura și interconectările au devenit teme strategice pentru întreaga Europă. În acest context, consolidarea Coridorului Vertical, a resurselor diverse de energie, inclusiv din SUA, și dezvoltarea legăturilor energetice din regiune au o miză clară: o Europă mai sigură, mai bine conectată și mai puțin vulnerabilă la modificări ale pieței mondiale de petrol și gaze”, a mai scris Ivan.

(sursa: Mediafax)