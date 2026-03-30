Soluția Guvernului la criza carburanților: Fond de solidaritate din profiturile excepționale ale companiilor

Premierul a spus că sunt vizate companiile care au lanțuri integrate total, „de la exploatare și până în faza finală”.

„Unele companii care au lanțuri integrate total, de la exploatare și până în faza finală, au niște profituri excepționale ca urmare a acestei creșteri de prețuri globale. Prin urmare, trebuie să contribuie cu aceste profituri, care nu se datorează unor investiții importante făcute, unor situații care țin de eforturi de companii, (...) în așa fel încât din aceste sume să compensăm parțial aceste reduceri pe care le acordăm”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

El a spus că este vorba de profituri excepționale, „care sunt făcute ca urmare a unor perturbații de piață”.

„Profiturile excepționale sunt date de faptul că există un nivel al barilului care a fost înainte, de, nu știu, 60-70 de dolari barilul. Dacă astăzi barilul se vinde cu 90 de dolari, independent de eforturi din piața internă sau de investiții care au fost făcute, înseamnă că această diferență de prețuri este un profit excepțional. Și așa cum băncile, dacă ne aducem aminte, că anul trecut au plătit un impozit suplimentar datorită unor rate de profit bune pe care le aveau, care să susțină situația noastră complicată, și în această ecuație e nevoie de o astfel de măsură, în așa fel încât să existe o participare la aceste eforturi”, a mai spus premierul.

El a transmis că Ministerul de Finanțe lucrează la detalierea aspectelor financiare și tehnice, în așa fel încât atunci această măsură să fie aplicabilă și fezabilă, după consultarea tuturor celor implicați, chiar de săptămâna viitoare.

Șeful Guvernului spune că această măsură se aplică limitat, exclusiv pentru această perioadă, și nu afectează companiile care au lanțurile parțiale: „Deci, în condițiile în care doar cumperi motorină de pe piața internațională și o vinzi pe piața românească, nu generezi un profit excepțional, pentru că trebuie să o cumperi la cotațiile noi, care sunt generate de războiul din Iran”.

Guvernul va reduce acciza la motorină pentru a limita creșterile de preț

Războiul din Iran și blocarea strâmtorii Ormuz au dus la creșteri masive ale prețurilor internaționale la petrol, ceea ce a afectat direct prețurile la benzină și motorină în România. Premierul Ilie Bolojan a explicat astăzi măsurile pe care guvernul le va lua pentru a proteja consumatorii.

Creșterile de preț sunt greu de controlat pe termen scurt, iar intervenția guvernamentală trebuie să fie eficientă și vizibilă, a afirmat premierul.

„În România, la motorină, care este unul dintre produsele aflate sub presiune, prețurile au crescut de la aproximativ 8 lei până la 10,4 lei. Aceste creșteri nu le puteam opri pentru că suntem o piață influențată de ceea ce se întâmplă pe piețele externe. Intervenția acum ar fi fost ca și cum ai mătura în timpul viscolului: efectul ar fi zero. Am stabilit o perioadă de trei luni de intervenție, pentru a limita adaosurile comerciale și a preveni specula,” a declarat Ilie Bolojan.

Pentru a atenua efectul asupra transportatorilor și agricultorilor, guvernul a prelungit schemele de sprijin și a ajustat accizele.

„Ca atare, am luat o primă măsură, stabilind o perioadă de intervenție considerând că trei luni reprezintă perioada critică pentru următorul trimestru. Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețurile, limitând adaosurile comerciale la valoarea medie din anul trecut. Această măsură va intra în vigoare de mâine, și probabil vom vedea o ușoară reacție a pieței.

De asemenea, am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței, pentru a reduce cantitatea de biocombustibil introdusă în benzină astfel încât să scadă prețurile. Foarte important, am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori, crescând cota de acciză care se decontează de la 65 de bani la 85 de bani, deci cu mai mult de o treime. De asemenea, am prelungit schema pentru agricultori: aceștia nu mai plătesc acciza decât o cotă reziduală, adică din 2,8 lei cât este acciza, plătesc doar 0,1 lei.

Aceste măsuri au fost implementate. Acum, pentru că ajungem într-o zonă de platou și deja vedem unde s-au stabilizat prețurile, ne propunem să analizăm piața și să intervenim acolo unde este posibil. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele asociate combustibilului, fie TVA, fie acciză, dar trebuie să evităm o procedură de infringement cu Comisia Europeană. Fiind într-un deficit excesiv, nu putem opera reduceri de taxe pe toate palierele, așa că am luat decizia de a interveni pe componenta de acciză. Vom reduce, în perioada următoare, valoarea accizei din prețul combustibilului, astfel încât să ajutăm cumpărătorii să achiziționeze combustibil mai ieftin.” a explicat Bolojan.

Mai mult reducerea accizei la motorină va fi prima măsură concretă, având în vedere că motorina reprezintă peste 70% din consumul de combustibil din România și aici au fost cele mai mari creșteri.

„În primul rând, ne vom concentra pe motorină, în prima etapă, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari, și peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina. Acționând aici, impactul va fi resimțit de majoritatea utilizatorilor de vehicule. Măsura care va intra în curând ar trebui să vizeze doar acciza la motorină. Aceasta este ipoteza la care lucrăm, deoarece aici creșterile au fost cele mai mari, iar dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde impactul este maxim. Lucrăm la una sau două ipoteze care vor fi prezentate zilele următoare, pentru a avea impactul dorit pe piață, ținând cont totodată de resursele disponibile în buget.

Toate aceste reduceri implică, implicit, o cheltuială din bugetul de stat. De exemplu, TVA suplimentar încasat în martie ca urmare a creșterii de prețuri s-a direcționat către subvențiile pentru transportatori și agricultori. Intervenția trebuie să fie sustenabilă și acoperită din bugetul de stat.

Reducerea accizei la motorină înseamnă că suma de bani pe care comercianții o plătesc astăzi va fi mai mică. Fiecare minister al finanțelor lucrează la simulările necesare pentru a calcula exact impactul asupra prețului și costul total al reducerii, astfel încât măsura să fie eficientă și sustenabilă. În zilele următoare vom anunța exact valoarea acestei reduceri.,” a mai spus premierul.

Bolojan a mai adăugat că reducerea accizei va fi acoperită din bugetul de stat și că fiecare tip de companie din piața românească, „de la cei care extrag și rafinează țiței în România, la cei care doar importă produse rafinate”, va trebui să contribuie în mod echitabil.

(sursa: Mediafax)