x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului pentru tinerii greci morți în accidentul din Timiș

Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului pentru tinerii greci morți în accidentul din Timiș

de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   22:44
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului pentru tinerii greci morți în accidentul din Timiș
Sursa foto: Facebook Loga N Yonut

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți condoleanțe în numele Guvernului României după accidentul din Timiș, în care șapte tineri greci au murit și trei au fost răniți.

„În numele Guvernului României, transmit condoleanțe familiilor celor șapte tineri din Grecia care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs astăzi în județul Timiș. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți”, a transmis Ilie Bolojan.

„Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie”, a adăugat șeful Guvernului într-o postare pe rețelele de socializare.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Ilie Bolojan accident timis
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri