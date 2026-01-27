PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după accidentul grav din Timiș

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Ian 2026   •   22:30
Sursa foto: PAOK a declarat că cererea sa către UEFA de amânare a meciului a fost respinsă

Clubul PAOK Salonic a cerut amânarea meciului cu Olympique Lyon din Europa League, după accidentul produs marți în Timiș, în care mai mulți suporteri eleni au murit.

Steagurile au fost arborate în bernă în fața stadionului Toumba al echipei PAOK din Salonic, scrie presa din Grecia.

Clubul a anunțat că a trimis oficiali în România pentru a colabora cu autoritățile. De asemenea, echipa a anunțat că va suporta toate costurile repatrierii celor decedați și răniți.

PAOK a declarat că cererea sa către UEFA de amânare a meciului a fost respinsă, scrie ekathimerini.com.

Cu toate acestea, Olympique Lyon a transmis că va organiza o ceremonie comemorativă în ziua meciului, pe stadionul Groupama.

„Lyon transmite sincere condoleanțe clubului PAOK după pierderea tragică a multora dintre suporterii săi într-un accident rutier...”, a transmis clubul francez.

Într-o postare pe rețelele sociale, Asociația Panelenă a Fotbaliștilor Profesioniști a declarat: „Grecia este în doliu. [Fanii] au pornit să vadă echipa pe care o iubeau și nu au mai ajuns niciodată acolo”.

Ministrul sportului, Giannis Vroutsis, a declarat că „sportul grec este în doliu”, exprimând condoleanțe familiilor victimelor și clubului PAOK „în aceste momente incredibil de dificile”.

Marți după-amiază, în urma unui accident produs pe E70. în apropierea localității Lugojel, șapte persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost rănite. Victimele erau suporteri ai clubului elen PAOK Salonic și se îndreptau din Grecia, spre Franța.

(sursa: Mediafax)

 

paok accident timiş
