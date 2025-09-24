Premierul Ilie Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul la stat

"E nevoie de reducerea aparatului din instituțiile centrale. Lucruri care să însemne, de exemplu: interdicția cumulului pensie cu salariu mi se par că ar fi un lucru bun pentru că decât să reducem un post al unui om care nu are altă sursă de venit, dacă tot ai plecat la pensie la 50 de ani, cred că poți să-ți găsești un loc de muncă fiind un om valoros în sectorul privat", a declarat premierul Ilie Bolojan. De asemenea, Guvernul va scădea și perioada șomajului. Premierul vrea ca polițiștii, piloții, diplomații și angajații Curții de Conturi să nu se mai poată pensiona anticipat. Pachetul 3 va conține și măsuri pentru creșterea producției de energie și va fi asumat de Guvern în Parlament, scrie observatornews.ro

În plus, Executivul pregătește și rectificarea bugetară. "Această rectificare de buget este una destul de tensionată, pentru că suntem puternic presaţi de zona de investiţii. Aşa cum ştiţi am supracontractat sume importante din proiectele pe fondurile europene. Practic ne-am dublat sumele care ne-au fost alocate", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. "Suntem în discuții, cred că toate ministerele au o proiecție în ceea ce privește necesarul. Suntem optimiști că vom asigura toate sumele necesare", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Se vor putea da bani în plus doar pentru plata pensiilor, a dobânzilor la împrumuturile statului, sănătate, asistenţă socială şi investiţii.