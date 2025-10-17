Ilie Bolojan despre posibile creșteri de taxe: E doar o problemă de timp

„Această diferență de de dintre cheltuieli și venituri, care este de 30 de miliarde de euro, trebuie redusă. Ai două posibilități sau lucrezi doar dintr-o parte sau lucreze în ambele părți. Am încercat să lucrăm din ambele părți, dacă noi nu vom reduce în continuare cheltuielile, nu vom elimina risipa”, a spus premierul Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

Acesta a spus că orice eșec în gestionare risispei ar putea avea drept consecințe creșteri de taxe: „E doar o problemă de timp, prin care, indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să crească venituri, dacă nu ne ținem cheltuielile sub control”.

El a mai precizat că menținerea angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene și a creditorilor va permite ca deficitul bugetar să scadă anul viitor, ținta fiind apropierea de 6% din PIB.

(sursa: Mediafax)