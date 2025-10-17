Bolojan, șefului ANAF: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală

x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Oct 2025   •   16:45
Sursa foto: Ilie Bolojan

Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari și cu neplata taxelor, spune premierul Ilie Bolojan, după ce șeful ANAF a spus că „gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA”.

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor... Asta e misiunea ANAF și asta vom face în perioada următoare”, spune la Radio România Actualități Ilie Bolojan.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că "gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA" al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, "produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA".

Ulterior, el a asigurat populaţia că nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului.

 

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: bolojan gem tva
