Bolojan: Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri

„Reforma administrației publice locale va face parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților, pe care îl vom adopta la sfârșitul acestei luni. Dacă vom continua în această linie a responsabilității față de banul public, șansa să trecem peste această perioadă dificilă este mare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan la întâlnirea cu reprezentanții primarilor.

În cadrul consultărilor au fost abordate mai multe teme, printre care reducerea cheltuielilor de personal prin diminuarea posturilor și organizarea mai eficientă a administrației locale, reforma impozitării proprietăților și extinderea digitalizării în primăriile de comune, măsuri menite să eficientizeze activitatea și să îmbunătățească serviciile publice. De asemenea, s-a discutat despre prioritizarea și eșalonarea finanțării investițiilor la nivelul administrației publice locale.

În acest context, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a subliniat faptul că nu se va opri finanțarea din PNRR pentru niciun proiect pentru care au fost începute lucrările. ”Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Ministrul Cseke Attila a menționat că va prioritiza proiectele de investiții pentru perioada 2026-2028 și că este analizat un mecanism de finanțare prin împrumuturi care pot fi contractate de antreprenori, ca soluție complementară pentru asigurarea finanțărilor publice.

Consultările dintre Guvern și reprezentanții autorităților publice locale vor continua în perioada următoare.

Din partea Guvernului, la consultările de la Palatul Victoria, au participat alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila-Zoltán, și ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

(sursa: Mediafax)