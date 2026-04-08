Bolojan negociază datoria către Pfizer: Guvernul vrea să plătească în rate sau prin compensare

Ilie Bolojan a declarat că autoritățile române caută soluții pentru plata obligațiilor către compania Pfizer, după pierderea unui proces, inclusiv prin negocieri directe și posibile compensări.

„Suntem în situația în care Ministrul Sănătății și cel de Finanțe lucrează pe de-o parte pentru a declanșa negociările cu firma Pfizer și se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite și pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea tribunalului, de la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile și ar fi bine să găsim o formulă prin care, pe de-o parte, anumite penalități de întârziere care sunt aferente să fie stopate pe perioada negocierilor și să găsim o formulă prin care, până se clarifică aspectul care ține de un posibil recurs sau nu, dar asta pe baza unei discuții cu Casa de Avocați și cu Polonia, pentru că suntem în aceeași situație, vom vedea dacă se poate găsi o soluție”, a spus premierul.

Acesta a precizat că Executivul ia în calcul atât plata eșalonată, cât și transformarea obligațiilor în produse necesare sistemului sanitar.

„Noi vom solicita și un sprijin din partea Comisiei Europene în această negociere și, de asemenea, căutăm formulele care pot fi puse în practică pentru că această sumă de bani, ori să o achităm într-o formulă eșalonată, ori să fie transformată în alte livrabile de care sistemul de sănătate din România are nevoie, pentru că o parte din medicamentele care sunt pe piața românească sunt produse de către această companie”, a afirmat Bolojan.

Premierul a adăugat că rezultatele discuțiilor vor fi comunicate după întâlnirile programate în perioada următoare.

„Dar, după discuțiile pe care cei doi miniștri le vor avea săptămâna viitoare, vor comunica rezultatul acestora și ce demersuri se vor face în perioada următoare, în mod evident, în funcție de rezultatul acestor prime negocieri”, a conchis Bolojan.

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

